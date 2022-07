Foot - Mercato - PSG

PSG : Ces indésirables qui ont plombé le Qatar sur le mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 07h30 par Arthur Montagne

Depuis l'arrivée de QSI, le PSG a multiplié les très gros transferts sur le mercato, mais a aussi connu de nombreux flops. Cet été, Luis Campos a décidé d'installer un loft au sein duquel se trouvent plusieurs indésirables à l'image d'Ander Herrera, Layvin Kurzawa ou Georginio Wijnaldum. Mais ce n'est pas la première fois que les Parisiens sont confrontés à cette situation. Le 10 Sport vous propose de retrouve ces flops qui ont couté cher au PSG depuis l'arrivée du Qatar.

Jesé

Lorsqu'il s'agit de parler de flops au PSG, le premier nom qui vient en tête est celui de Jesé. L'attaquant espagnol débarque durant l'été 2016 afin de remplacer numériquement Zlatan Ibrahimovic. Un choix surprenant d'autant plus que le PSG lâchera 25M€ pour l'attirer en provenance du Real Madrid. Et rapidement, tout le monde va comprendre que ce sera une catastrophe. Très prometteur durant ses premières années madrilènes, Jesé ne se remettra jamais d'une rupture des ligaments croisés. Ainsi, seulement six mois après son arrivée, il sera prêté à Las Palmas puis à Stoke City la saison suivante. A chaque fois sans réussite, pas plus au Betis Séville et au Sporting CP. Il sera finalement libéré de son contrat en décembre 2020 pour un total de 18 matches et 2 buts au PSG.

Mauro Icardi

Autre attaquant qui n'a pas marqué les esprits au PSG malgré un gros transfert : Mauro Icardi. Prêté en toute fin de mercato durant l'été 2019, l'attaquant argentin débarque dans l'optique de remplacer Edinson Cavani, dont le contrat s'achève à la fin de cette saison. Et ses premiers matches laissent entrevoir de très belles choses. Au point que Leonardo n'hésitera pas à lever son option d'achat, en réussissant même à obtenir un rabais. En mai 2020, Mauro Icardi s'engage donc définitivement au PSG pour 50M€. Et c'est le début de la fin. En effet, l'ancien buteur de l'Inter Milan n'a jamais confirmé son statut au point de devenir un boulet pour le club de la capitale qui cherche absolument à s'en séparer, ce qui semble être très compliqué. La saison dernière, Icardi n'a inscrit que 5 buts et n'entre plus du tout dans les plans de Christophe Galtier comme en témoigne le recrutement d'Hugo Ekitike et la recherche d'un autre attaquant sur le mercato.

Grzegorz Krychowiak

Autre gros flop de l'été 2016, Grzegorz Krychowiak débarque en provenance du Séville FC pour environ 30M€. Sur le papier, cela ressemble un joli coup puisque l'international polonais sort de deux très belles saisons en Andalousie sous les ordres d'Unai Emery, le nouvel entraîneur du PSG. Et en plus, il connaît la Ligue 1 pour avoir évolué à Bordeaux et à Reims. Finalement, rien ne se passera comme prévu puisque Grzegorz Krychowiak n'arrivera jamais à s'imposer et à faire oublier Thiago Motta. Ainsi après 19 matches et une première saison insipide, le Polonais sera prêté à West Bromwich Albion où il ne brillera pas beaucoup plus. Finalement, il sera vendu au Lokomotiv Moscou pour 12M€ en 2019.

Julian Draxler

Après un mercato 2016 totalement raté, le PSG tente de se rattraper six mois plus tard et recrute notamment Julian Draxler qui débarque en provenance de Wolfsburg pour un peu moins de 40M€. Là aussi sur le papier le club de la capitale semble réaliser une belle affaire en recrutant un international allemand qui vient épauler Edinson Cavani et Angel Di Maria dans le secteur offensif. Mais après six premiers mois très réussis, l'ancien joueur de Schalke 04 voit débarquer Neymar et Kylian Mbappé ce qui a bien évidemment une incidence directe sur son temps de jeu. Depuis, il enchaîne les prestations quelconques, mais a tout de même prolongé son contrat jusqu'en 2025. Indésirable à Paris, l'Allemand est poussé au départ, mais son salaire et ses récentes prestations dissuadent les clubs intéressés.