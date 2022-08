Foot - Mercato - PSG

PSG : Un dossier brûlant du mercato presque réglé ?

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il fait partie des éléments indésirables du PSG, Idrissa Gueye semble clairement se rapprocher d’un retour du côté d’Everton. Et le club anglais, proche d’un accord pour boucler son transfert, serait très optimiste sur l’issue de ce dossier.

Au même titre que Rafinha, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum et d’autres, Idrissa Gueye est poussé vers la sortie par la direction du PSG en cette période de mercato. Le milieu de terrain sénégalais de 32 ans, sous contrat jusqu’en 2023, n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier.

Everton are closing on Gana Gueye deal with Paris Saint-Germain. Final details will be discussed this week, clubs now negotiating permanent deal. 🚨🔵 #EFCLampard wants Gana Gueye, now optimistic after talks opened last Thursday ⤵️ https://t.co/zgh966jF8g