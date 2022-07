Foot - Mercato - PSG

PSG : Une nouvelle vente se précise pour Luis Campos

Publié le 31 juillet 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Au PSG, on souhaite opérer un gros dégraissage à l’occasion de ce marché des transferts. Et la liste des possibles partants est très longue. On y retrouverait alors Julian Draxler, Mauro Icardi, ou encore Idrissa Gueye. Aujourd’hui, le Sénégalais ne serait plus vraiment désiré au sein du club de la capitale. Reste toutefois à lui trouver preneur. Dernièrement, Gueye n’était pas vraiment chaud pour quitter le PSG face à l’intérêt de Galatasaray. Mais voilà qu’une option pourrait bien le séduire…

Jusqu’à présent, c’était très calme au PSG en ce qui concerne les départs. Pourtant, le club de la capitale souhaite se séparer de nombreux joueurs de Christophe Galtier et ainsi réduire le groupe parisien. Mais cela semble être en train de s’accélérer au sein des champions de France. En effet, Leandro Paredes se rapprocherait de la Juventus, Georginio Wijnaldum devrait très rapidement rejoindre l’AS Rome. Et à cette liste, on pourrait prochainement ajouter Idrissa Gueye, qui pourrait prendre la direction d’Everton, club qu’il avait quitté en 2019 pour rejoindre le PSG.

Des retrouvailles Gueye-Everton ?

A en croire les informations de The Athletic , le retour d’Idrissa Gueye à Everton se préciserait plus que jamais. A la recherche de renforts dans l’entrejeu, Frank Lampard serait tenté par l’arrivée du joueur du PSG. Et cela serait d’ailleurs réciproque. En effet, si Gueye n’avait pas voulu rejoindre la Turquie, il serait aujourd’hui chaud pour retourner du côté des Toffees, séduit à l’idée de jouer sous les ordres de Lampard.

Ça négocie pour le contrat

Les feux pourraient alors être au vert chez toutes les parties. Ne reste maintenant plus qu’à se mettre d’accord entre le PSG, Everton et Idrissa Gueye. Comme précisé par The Athletic , cela devrait plutôt être un transfert sec à défaut d’un prêt. Et dans le camp du Sénégalais, on pousserait pour un contrat de 2 ou 3 ans. A Everton, on aurait une préférence pour un bail de deux saisons.

Le transfert se précise

Ces dernières heures, Fabrizio Romano a lui aussi donné ces éléments sur ce dossier Idrissa Gueye et un possible retour du joueur du PSG du côté d’Everton. Ainsi, comme expliqué par le journaliste italien, le club de la capitale souhaiterait bel et bien se séparer de l’international sénégalais. Ce dernier pourrait ainsi bien s’envoler pour Everton et les discussions avanceraient d’ailleurs avec les Toffees. Ce départ de Gueye semble donc être très bien engagé pour le PSG qui pourrait ainsi accélérer dans son opération dégraissage et récupérer au passage un chèque.