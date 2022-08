Foot - Mercato - PSG

PSG : Mukiele, Ekitike… La raison de leur arrivée au PSG

Publié le 1 août 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a donc pris l’accent français avec notamment les arrivées de Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Alors qu’il était annoncé que Luis Campos voulait franciser l’effectif du club de la capitale, ces deux recrues entrent dans cette politique. Toutefois, il semble y avoir une autre raison aux recrutement de Mukiele et Ekitike.

Déjà 3 recrues au compteur pour le PSG cet été. Les champions de France se sont renforcés dans tous les secteurs. Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont ainsi rejoint les rangs parisiens. L’attaquant venu de Reims et le défenseur recruté à Leipzig renforcent donc la colonie française au PSG. De quoi franciser l’effectif de Christophe Galtier.

Transferts - PSG : Mukiele fait une grande annonce sur Chelsea et le mercato https://t.co/HEcYG81i2M pic.twitter.com/YuzyeHrBD3 — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Un recrutement made in France

A l’arrivée de Luis Campos, il a tout de suite été annoncé qu’il souhaitait franciser l’effectif du PSG. Pourtant, bien que Nordi Mukiele et Hugo Ekitike sont arrivés, le club de la capitale ne ferait pas une obsession avec les arrivées de joueurs français à l’occasion de ce mercato estival comme expliqué par L’Equipe .

Un recrutement pour la Ligue des Champions

Pour autant, le PSG n’a pas recruté Mukiele et Ekitike par hasard. En effet, le quotidien sportif a développé en expliquant que cela va permettre au club de la capitale de répondre aux critères de l’UEFA pour la liste pour la Ligue des Champions. Un quota de 8 joueurs formés en France est réclamé et avec le départ de Colin Dagba et ceux qui pourraient se produire de Diallo, Kurzawa, Gueye ou encore Dina Ebimbe, le PSG pourrait perdre des éléments pour cette liste.