PSG : Les mauvaises nouvelles tombent pour Wesley Fofana

Publié le 1 août 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Cherchant à recruter un défenseur central, le PSG fait de Milan Skriniar sa priorité. Cela fait plusieurs semaines maintenant que Luis Campos négocie avec l’Inter Milan, mais les deux clubs peinent à se mettre d’accord. D’autres joueurs sont alors surveillés par le PSG et ce dimanche, le nom de Wesley Fofana (Leicester) est sorti. Un dossier qui s’annoncerait toutefois plus compliqué que jamais pour le PSG.

Malgré Nordi Mukiele, le PSG cherche toujours à se renforcer en charnière centrale. Et face aux complications rencontrées pour le transfert de Milan Skriniar, Luis Campos aurait coché d’autres noms. Ce dimanche, L’Equipe a notamment révélé que Wesley Fofana serait notamment sur la short-list du PSG. Aujourd’hui à Leicester, l’ancien de l’ASSE chercherait notamment à rejoindre un club disputant la Ligue des Champions afin de gagner des points en vue de la Coupe du Monde et espérer être avec le groupe de Didier Deschamps à la fin de l’année au Qatar.

Mercato : PSG, Manchester City… Wesley Fofana a une grande décision à prendre https://t.co/OA73GNhYZf pic.twitter.com/JONgrFEaUA — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Leicester pas vendeur ?

Journaliste pour CBS , Ben Jacobs a fait un point concernant l’avenir de Wesley Fofana et les informations ne sont pas forcément bonnes pour le PSG. Tout d’abord, il est expliqué que Leicester ne serait pas vraiment vendeur à l’occasion de ce mercato estival. Chez les Foxes, il n’y a aucune obligation à se séparer d’un gros joueur. De plus, alors que Fofana a prolongé il y a quelques mois, il n’était pas prévu d’acter un transfert de l’ancien de l’ASSE.

Un prix XXL pour Fofana

Seule une énorme offre pourrait alors faire craquer Leicester et débloquer le transfert de Wesley Fofana. Alors qu’un prix de 60M€ était évoqué par L’Equipe , cela serait beaucoup plus. Ben Jacobs parle lui d’un montant minimum de 70M€. The Athletic met la barre encore plus haute pour Fofana puisque selon le média britannique, le prix du Français serait entre 95 et 100M€. De quoi forcément en refroidir plus d’un.

Fofana veut-il vraiment partir ?