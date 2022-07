Foot - Mercato - PSG

Campos lâche une offre XXL sur le mercato, une grande réponse tombe

Publié le 31 juillet 2022 à 17h45 par Dan Marciano

Plus le temps passe, plus le transfert de Milan Skriniar paraît compliqué. Le PSG serait monté jusqu'à 55M€ dans ce dossier, mais n'aurait pas atteint les 70M€ réclamés par l'Inter. Alors que le championnat italien débute dans quelques jours, le défenseur slovaque a de plus en plus de chances de rester à Milan la saison prochaine.

Désireux de renforcer la défense centrale, Luis Campos a, dès son arrivée, activé la piste menant à Milan Skriniar. Ancienne piste de Leonardo, le défenseur slovaque plaît énormément au conseiller sportif du PSG, qui a lâché plusieurs offres dans ce dossier. La plus importante aurait atteint les 55M€, pas loin des 70M€ réclamés par l'Inter.

Skriniar ne voudrait pas quitter l'Inter

Comme l'a annoncé L'Equipe, les négociations seraient aujourd'hui à l'arrêt entre le PSG et l'Inter, même si l'intérêt reste concret. Mais de son côté, Milan Skriniar n'aurait pas l'intention de forcer son départ. Selon Calciomercato.com, l'international slovaque est heureux à Milan et ne dirait pas non à une prolongation de contrat.

