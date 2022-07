Foot - Mercato - PSG

A peine arrivés au PSG, ils affichent un objectif colossal

Publié le 31 juillet 2022 à 07h00 par Arthur Montagne

Dans l'optique de miser de façon plus constante sur des joueurs français, le PSG a recruté Hugo Ekitke et Nordi Mukiele cet été. Deux joueurs encore jeunes et prometteurs et chacun d'entre eux se projette même sur l'équipe de France. Des bonnes prestations au PSG pourraient bien convaincre Didier Deschamps.

Cet été, le PSG avait pour mission de recruter plus de joueurs français après s'être massivement tournés vers l'étranger. Le club de la capitale reste un pourvoyeur important d'internationaux français à l'image de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, deux cadres de Didier Deschamps, mais cela pourrait encore s'accentuer. Et pour cause, le PSG vient de recruter Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Deux joueurs qui ont des ambitions en Bleus.

Mukiele vise la Coupe du monde au Qatar

Déjà convoqué en équipe de France, Nordi Mukiele compte une sélection et a donc l'intention de revenir en Bleus en vue de la Coupe du monde au Qatar. « Ce n’est pas en signant dans un club qu’on se rapproche (des Bleus, ndlr). Ce sera à moi d’être performant pour essayer de me rapprocher. On ne va pas se cacher, j’aimerais y retourner. Et faire la Coupe du monde. Mais la première chose, c’est d’être performant », assurait-il à L'EQUIPE .

Ekitike rêve d'une première sélection