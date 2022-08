Foot - Mercato - PSG

PSG : Un indésirable de Galtier veut claquer la porte

Publié le 1 août 2022 à 16h15 par La rédaction

Alors que le milieu de terrain du PSG doit être dégraissé, un joueur ne devrait pas trop opposer de résistance pour son départ. En effet, Leandro Paredes, pisté par la Juventus, devrait bel et bien quitter la capitale. Le joueur serait en effet à la recherche de temps de jeu avant la prochaine Coupe du Monde.

Leandro Paredes est l’un des dossiers chauds du mercato parisien. En effet, l’international argentin devrait bel et bien quitter le PSG cet été. Les dirigeants parisiens souhaiteraient se débarrasser de plusieurs joueurs dans l’entre-jeu, comme Wijnaldum ou encore Idrissa Gueye. Le prétendant principal pour l’Argentin est donc la Juventus, en quête d’un remplaçant à Paul Pogba et Weston McKennie, tous deux blessés. Et ce départ semble peu à peu se confirmer…

Paredes chaud pour un retour en Italie

En effet, d’après les informations de Tuttosport , Leandro Paredes verrait un retour en Italie d’un très bon oeil, lui qui était passé par l'AS Roma par le passé. En effet, l’international argentin est à la recherche de temps de jeu, en vue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar dans quelques mois. Un départ à la Juventus serait donc bénéfique pour sa carrière, lui qui cherche donc à retrouver des sensations avant la compétition internationale. De quoi permettre au PSG de se débarrasser rapidement de ce joueur devenu indésirable au sein de l’effectif…

Paris demande 20M€