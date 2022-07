Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette grande annonce sur ce transfert imminent de Campos

Publié le 31 juillet 2022 à 20h10 par Amadou Diawara

Alors que Nordi Mukiele vient de rejoindre le PSG, Thilo Kehrer a été ajouté à la liste des indésirables de Christophe Galtier. Plus que jamais poussé vers la sortie par Luis Campos, l'international allemand pourrait être transféré au FC Séville dans les prochaines heures. D'ailleurs, Monchi - le directeur sportif andalou - a fait clairement savoir qu'il avait pour priorité de recruter un nouveau défenseur central.

Après avoir bouclé les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele, le PSG s'activerait en coulisses pour dégraisser son effectif. En effet, le club de la capitale ferait le maximum pour se débarrasser de plusieurs joueurs lors de ce mercato estival. Et alors que plusieurs indésirables avaient déjà été clairement identifiés par Christophe Galtier et Luis Campos, un sixième joueur vient d'être ajouté à cette liste : Thilo Kehrer. En effet, l'international allemand a rejoint Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Layvin Kurawa et Rafinha dans le deuxième groupe d'entrainement du PSG, qui est composé majoritairement de jeunes pousses du club.

«Notre besoin le plus plus immédiat est de renforcer l'axe central»

Conscient de la situation de Thilo Kehrer, le FC Séville serait en embuscade pour boucler son transfert cet été. D'ailleurs, d'après Estadio Deportivo , le club andalou serait optimiste sur ce dossier et espérerait en finir dans les prochaines heures ; surtout que Thilo Kehrer aurait donné son accord à la direction espagnole. D'ailleurs, lors d'un entretien publié par les médias du FC Séville, Monchi a confirmé qu'il voulait très vite boucler le transfert d'un nouveau défenseur central.

«J'espère que la semaine prochaine, les recrues seront là»