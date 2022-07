Foot - Mercato - PSG

PSG : Mise au point sur le mercato made in France du PSG

Publié le 31 juillet 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

Suite à l’arrivée de Luis Campos comme conseiller sportif à la place de Leonardo, le PSG a décidé de prendre un nouveau virage. Cela a d’ailleurs impacté sur le recrutement du club de la capitale. A l’arrivée du Portugais, il avait été annoncé que le PSG allait se franciser. Cela se confirme avec les arrivées de Christophe Galtier, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Des précisons ont d’ailleurs été apportées sur ces transferts made in France.

Ces dernières années, plusieurs critiques fusaient à l’encontre du PSG, qui se voyait reprocher le fait de ne pas recruter en Ligue 1, ni de joueurs français. Avec l’arrivée de Luis Campos, cela a pris fin. En effet, avec Christophe Galtier, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike, le PSG a pris un peu plus l’accent français à l’occasion de ce mercato estival. C’était d’ailleurs l’un des objectifs du remplaçant de Leonardo. Une fois nommé, Luis Campos souhaitait en effet « franciser » un peu plus le club de la capitale qui n’avait plus eu un entraîneur français depuis Laurent Blanc, tandis que seuls Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe représentaient vraiment le drapeau tricolore au PSG.

Pas une obsession pour le PSG

Durant ce mercato estival, le PSG s’est ainsi penché sur de nombreux joueurs français l’instar d’Ousmane Dembélé, Paul Pogba ou encore Aurélien Tchouaméni. Finalement, ce sont Nordi Mukiele et Hugo Ekitike qui ont pour le moment rejoint le club de la capitale. Ce dimanche, L’Equipe s’est d’ailleurs penché sur ce recrutement made in France et visiblement, cela ne serait pas vraiment une obsession de recruter français au PSG qui a déjà fait Vitinha cet été. De même, Renato Sanches devrait prochainement suivre et Milan Skriniar est toujours espéré par Luis Campos.

Le réseau Campos

Comment expliquer alors ce recrutement à l’accent français pour le PSG ? Le quotidien sportif explique que cela serait avant le résultat de l’arrivée de Luis Campos. Alors qu’Antero Henrique et Leonardo, avant lui, avaient pour habitude de chasser sur d’autres terrains, le Portugais, passé par le LOSC et l’AS Monaco, connait parfaitement le marché français. Par conséquent, Hugo Ekitike, arrivé de Reims, et Nordi Mukiele, passé par Montpellier, n’étaient pas des étrangers pour Luis Campos.

Un besoin pour la Ligue des Champions

De plus, le PSG a également besoin de joueurs français afin de constituer sa liste pour la Ligue des Champions. Au total, ce sont 8 joueurs formés dans l’Hexagone qui doivent être présents dans le groupe. Par conséquent, avec le départ de Colin Dagba et ceux annoncés de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Eric Junior Dina Ebimbe, le PSG devait agir en conséquence et les arrivées d’Ekitike et Mukiele répondent donc également à ce besoin.