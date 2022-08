Foot - Mercato - PSG

PSG : Dénouement imminent dans ce dossier brûlant du mercato ?

Publié le 1 août 2022 à 11h45 par Hugo Ferreira

En difficulté pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum ne devrait plus réapparaitre sous le maillot du club de la capitale. Le Néerlandais de 31 ans devrait être prêté avec une option d’achat à l’AS Roma, mais les Giallorossi ne comptent pas s’éterniser sur ce dossier, et souhaitent le boucler au cours des prochaines heures.

Le Paris Saint-Germain a prévu un grand remaniement de son entrejeu lors de ce mercato estival. Alors que Vitinha a été recruté et que l’arrivée de Renato Sanches est toujours espérée, le club de la capitale compte également se débarrasser de plusieurs joueurs. Idrissa Gueye, Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum sont notamment concernés, et la situation de ce dernier pourrait vite s’actualiser.

PSG : Neymar s'agace sur le cas Lionel Messi https://t.co/Qq7jrifTrA pic.twitter.com/o2ZIa6dt5s — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Wijnaldum va quitter le PSG

Arrivé librement au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Georginio Wijnaldum se rapproche d’ores et déjà d’un départ. Apparu à 38 reprises, le joueur de 31 ans n’a pas su convaincre le club de la capitale, et n’a pas eu l’impact attendu. Le Néerlandais dispose tout de même d’une belle côte, et l’AS Roma aimerait le relancer. Une opération qui devrait se concrétiser très rapidement.

La Roma veut boucler ce dossier ce lundi