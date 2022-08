Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Le clan Bamba Dieng règle ses comptes avec Tudor

Publié le 1 août 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Désireux de s'offrir les services d'Alexis Sanchez, Igor Tudor aurait l'intention de sacrifier Bamba Dieng lors de ce mercato estival, et ce, parce qu'il ne serait que son cinquième choix dans la hiérarchie au poste d'avant-centre. Interrogé ce lundi sur la situation et l'avenir de son protégé, l'agent Seydou Bocar Seck a tenu à mettre les choses au clair.

Comme l'a expliqué clairement Igor Tudor, Bamba Dieng n'est que son cinquième choix au poste d'avant-centre. Alors qu'il serait contraint de dégraisser son effectif pour pouvoir recruter Alexis Sanchez, le coach de l'OM aurait décidé de sacrifier l'international sénégalais lors de ce mercato estival. Toutefois, Bamba Dieng n'a nullement l'intention de quitter Marseille cet été, comme l'a expliqué clairement son agent.

«Sa décision est prise, il veut rester»

« Comment jugez-vous la situation de Bamba Dieng aujourd'hui ? Je ne dirai pas qu'elle est compliquée, mais elle est étrange. Pendant l'intersaison, j'ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s'inscrivait sur la durée à l'OM, qu'il souhaitait rester et n'envisageait pas de partir maintenant. Nous leur avons dit qu'il était concentré sur la saison 2022-23, la Ligue des champions et la Coupe du Monde à venir avec le Sénégal. Ils ont dit OK, et nous sommes passés à autre chose » , a confié Seydou Bocar Seck lors d'un entretien accordé à La Provence, avant de se livrer sur la mise à l'écart de son protégé Bamba Dieng.

«On leur a spécifié qu’il n’était pas question d’un départ»

« Comment jugez-vous la mise à l'écart de Bamba Dieng ? Je ne parlerai pas de mise à l’écart, le coach prend les décisions qu’il faut pour l’équipe à l’instant T. Le joueur, quant à lui, s’adapte. Après, il est clair que pour Bamba, sa seule place, c’est sur le terrain », a ajouté l'agent de Bamba Dieng, avant d'insister sur sa volonté de rester à l'OM.

«Aucune conversation concernant une potentielle prolongation»