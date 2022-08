Foot - Mercato - PSG

PSG : Un gros départ sur le point d’être annoncé ?

Publié le 3 août 2022 à 08h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de se séparer d’un certain nombre d’éléments jugés indésirables en cette période de mercato estival, le PSG est en négociations avancées avec l’AS Rome depuis plusieurs jours au sujet de Georginio Wijnaldum. Et le départ du milieu de terrain néerlandais est sur le point d’être acté.

Renato Sanches (24 ans, LOSC) au PSG, c’est réglé ! Comme le10sport.com vous l’avait annoncé, les négociations étaient proches d’aboutir ces derniers jours pour le milieu de terrain portugais, et L’EQUIPE confirme un accord entre les deux clubs ce mercredi. Un renfort dans l’entrejeu, qui va donc fort logiquement provoquer un départ en contrepartie…

Transferts - PSG : C’est réglé, Luis Campos tient sa prochaine recrue du mercato https://t.co/xAJPe08gMD pic.twitter.com/N9zGryIMH8 — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Wijnaldum à l’AS Rome, ça brûle

Depuis plusieurs jours, il est également question d’un départ en prêt avec option d’achat de Georginio Wijnaldum (31 ans), du côté de l’AS Rome, et l’issue de ce feuilleton ne fait plus l’ombre d’un doute. Goal et Fabrizio Romano annoncent que tout est enfin réglé entre le PSG et le club italien pour le départ de l’international néerlandais qui devrait être réglé ce mercredi.

Un échec pour Wijnaldum au PSG

Recruté libre à l’été 2021 au terme de son contrat avec Liverpool, Wijnaldum n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau avec le PSG. Et avec les arrivées de Vitinha et donc celle de Renato Sanches, il va se retrouver avec une concurrence grandissante, d’autant qu’il n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier pour l’avenir. Reste à savoir s’il parviendra à s’imposer à l’AS Rome…