PSG : C’est réglé, Luis Campos tient sa prochaine recrue du mercato

Comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité depuis deux mois, le PSG met le paquet en coulisses pour recruter Renato Sanches. Et Luis Campos a enfin trouvé un accord définitif avec le LOSC pour le transfert du milieu de terrain international portugais, qui va rallier le club de la capitale dans les prochains jours.

Le mercato estival du PSG n’est pas encore terminé ! Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), Luis Campos cherche encore du renfort et notamment dans l’entrejeu. Et le conseiller sportif du PSG a enfin bouclé un dossier chaud du mercato qui trainait depuis plusieurs semaines…

Renato Sanches au PSG, c’est fait

Comme le10sport.com vous l’a révélé ces derniers jours, le PSG et le LOSC étaient dans la dernière ligne droite pour le transfert de Renato Sanches (24 ans), qui est désormais réglé ! L’EQUIPE annonce un accord à hauteur de 15M€ entre les deux clubs pour le milieu de terrain portugais, qui sera donc la quatrième recrue du PSG sur le marché des transferts.

Le Milan AC proposait plus que le PSG

Le quotidien sportif précise pourtant que le Milan AC, qui courtisait également Renato Sanches, proposait davantage au LOSC avec une offre de 16M€, mais l’ancien joueur du Bayern Munich souhaitait absolument rallier le PSG. Cette volonté de Renato Sanches, révélée par le10sport.com dès le 24 juin puis réaffirmée le 24 juillet, a été décisive. Le joueur ne voulait qu'une option : Paris. Soit il rejoignait le PSG cet été, soit il était prêt à rester à Lille une saison pour partir libre dans un an. Ce deuxième scénario n'était pas envisageable pour le LOSC, qui a besoin d'argent.