Campos dégaine une offre de 10M€, une nouvelle recrue va débarquer

Publié le 2 août 2022 à 19h35 par Dan Marciano

Tout au long de ce mardi, la presse italienne a évoqué un retournement de situation dans le dossier Renato Sanches. Ces dernières heures, le Milan AC aurait lancé une nouvelle offensive pour recruter le milieu offensif, encore sous contrat avec le LOSC. Mais le joueur a choisi depuis longtemps le PSG. Comme annoncé par le10Sport.com, Luis Campos est sur le point de parvenir à un accord avec le club lillois.

Le mercato du PSG est à l'arrêt depuis l'arrivée de Nordi Mukiele, troisième recrue estivale après Vitinha et Hugo Ekitike. Mais cela devrait repartir de plus belle dans les prochains jours. Après quelques ventes, le club parisien pourrait annoncer l'arrivée de Renato Sanches. Comme annoncé par le10Sport.com, Luis Campos travaille depuis de longues semaines sur ce dossier et est sur le point de parvenir à un accord avec le LOSC. Selon nos dernières informations, le PSG se montre très confiant en interne, étant donné que le joueur portugais souhaite rejoindre la capitale. Mais ces dernières heures, la presse italienne semble vouloir relancer ce dossier.

La presse italienne évoque une offensive du Milan AC

Selon les informations de Tuttosport et de Calciomercato.com , le Milan AC aurait accéléré dans ce dossier Renato Sanches. Dirigeants de la formation transalpine, Paolo Maldini et Frédéric Massara n'ont pas l'intention d'abandonner cette piste, malgré la volonté du joueur. Depuis plusieurs semaines, l'équipe rossonera dispose d'un accord avec le LOSC autour d'un transfert à 15M€. Ce dossier aurait été bouclé depuis bien longtemps si le joueur avait donné son accord pour rejoindre la Serie A. Mais comme le confirme la presse italienne, mais aussi Foot Mercato, Renato Sanches aimerait retrouver Christophe Galtier au PSG.

Campos se montre inflexible

Comme indiqué par Foot Mercato , Luis Campos ne lâcherait rien dans ses négociations avec le LOSC. Le conseiller sportif du PSG aurait lâché une offre de 10M€ et n'aurait pas l'intention de monter plus haut. Et pour cause, le club lillois demanderait plus d'argent au champion de France qu'à d'autres équipes européennes. Les discussions se poursuivent entre les différentes parties, mais l'optimisme est de mise.

Tout indique qu'il rejoindra le PSG