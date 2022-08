Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Galtier a déjà fait ses adieux

Publié le 2 août 2022 à 18h10 par Quentin Guiton

Dans sa mission dégraissage XXL, le PSG a dressé une liste d’indésirables dont fait partie Georginio Wijnaldum. Le club et le joueur lui-même se sont déjà mis d’accord pour se séparer cet été. Et cela tombe bien, puisque l’AS Rome aurait flashé sur lui et serait même proche de boucler son arrivée. Et l’opération pourrait très vite s’accélérer, Georginio Wijnaldum ayant déjà salué ses coéquipiers du PSG…

L’une des missions prioritaires du PSG cet été est de dégraisser son effectif. Christophe Galtier l’a lui-même assuré, il veut un effectif réduit pour cette saison. Ainsi, Luis Campos a établi une liste d’indésirables. Au sein de celle-ci, on retrouve notamment Georginio Wijnaldum, arrivé au PSG il y a seulement un an. Et la vente du Néerlandais pourrait même intervenir très vite…

Mercato - PSG : Keylor Navas a pris une décision retentissante pour son transfert https://t.co/9TyOaU0PdQ pic.twitter.com/8xHcbn3xYR — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Wijnaldum à un pas de l’AS Rome mais…

En effet, l’AS Rome en a fait sa priorité au milieu de terrain et les négociations avanceraient vite et bien. De son côté, Georginio Wijnaldum voudrait absolument rejoindre la capitale italienne et serait même prêt à renoncer à une grosse partie de son salaire actuel. Seulement, le PSG et l’AS Rome n’ont pas encore réussi à trouver un accord. Le club de la capitale souhaiterait que les Giallorossi prennent en charge 65% du salaire du joueur durant son prêt selon Il Messaggero . De plus, d’après Le Corriere dello Sport , le PSG voudrait intégrer une option d’achat obligatoire, ce qui ne serait pas le désir de l’AS Rome.

Wijnaldum a déjà dit «au revoir» au PSG