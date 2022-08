Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos fixe une énorme condition pour Wijnaldum

Publié le 2 août 2022 à 13h45 par Hugo Ferreira

Alors que l’AS Roma souhaite attirer Georginio Wijnaldum lors de ce mercato estival, ce dossier traine en longueur. Le Paris Saint-Germain n’arrive pas à se mettre d’accord avec les Italiens concernant les modalités du prêt. En effet, le club de la capitale souhaite que les Giallorossi prennent plus de la moitié du salaire du Néerlandais en charge, tout en incluant une option d’achat obligatoire.

S’il n’y a pas eu beaucoup de mouvement dans le sens des départs au Paris Saint-Germain, tout pourrait prochainement s’accélérer. Le club de la capitale a dressé une liste d’indésirables qui seront tous poussés vers la sortie. Georginio Wijnaldum en fait partie. Le joueur de 31 ans n’a pas convaincu pour sa première saison en France, et son départ est attendu de pied ferme en interne. Le milieu de terrain n’est cependant pas sans solution pour son avenir, puisque l’AS Roma aimerait s’octroyer ses services.

Wijnaldum est prêt à faire un effort pour aller à la Roma

Conscient qu’il n’a plus sa place au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum souhaiterait finaliser son départ à l’AS Roma le plus rapidement possible. En effet, l’international néerlandais serait même prêt à renoncer à une grosse partie de son salaire actuel afin de pouvoir rallier l’Italie.

Le PSG réclame une prise en charge du salaire à 65%