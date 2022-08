Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Nouveau rebondissement pour une vente de Campos

Publié le 2 août 2022 à 13h35 par Thomas Bourseau

Thilo Kehrer (25 ans) semble tout doucement se diriger vers la sortie, à un an de l’expiration de son contrat. D’ailleurs, le FC Séville avancerait ses pions sur le recrutement du défenseur du PSG, qui a certes démenti tout accord avec un club pour un transfert. L’optimisme serait de mise en Andalousie.

Arrivé à l’été 2018 en provenance de Schalke 04, Thilo Kehrer n’a jamais disposé d’un statut de titulaire indiscutable. Baladé dans l’axe de la défense comme sur le couloir droit, l’international allemand de 25 ans pourrait vivre ses dernières semaines au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Paris Saint-Germain, Kehrer a déjà été annoncé sur le départ par le passé et il anime une fois de plus le marché des transferts.

Thilo Kehrer invité à aller voir ailleurs

Au même titre que Rafinha, Ander Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa ou encore Georginio Wijnaldum, Thilo Kehrer ne semble plus détenir une grande confiance de la part de la direction du PSG qui a changé du tout au tout avec la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain, en lieu et place de Leonardo qui était pour sa part directeur sportif.

Thilo Kehrer calme les rumeurs de départ…

Avant la clôture du mercato estival, il se pourrait bien que Thilo Kehrer plie bagage. Et pour cause, le FC Séville en pincerait pour le défenseur du PSG et d’autant plus depuis le transfert de Jules Koundé au FC Barcelone. De quoi pousser Kehrer à monter au créneau et à calmer les rumeurs de transfert que ce soit à Séville ou ailleurs par l’intermédiaire du micro de Sky Sports . « Je n’ai aucun accord avec un autre club, les rumeurs actuelles ne sont pas vraies ».

Kehrer se protege del #PSG, pero deja caer una salida#SevillaFChttps://t.co/IhQXJfi1Qv — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) August 2, 2022

...mais le FC Séville reste confiant pour sa signature