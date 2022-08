Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça brûle pour le départ de Wijnaldum

Publié le 2 août 2022 à 11h30 par Thomas Bourseau

Une saison et puis s'en va ? Arrivé afin d'apporter un plus au milieu de terrain du PSG, Georginio Wijnaldum n'a jamais fait forte impression sous la houlette de Mauricio Pochettino et se trouve être poussé vers la sortie. La Roma de José Mourinho semble toucher au but pour le prêt du Néerlandais, mais poserait deux grosses conditions pour son arrivée imminente. Explications.

Arrivé l’été dernier libre de tout contrat en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum était censé apporter ce qui manquait à l’entrejeu du Paris Saint-Germain, à savoir une certaine polyvalence et un profil offensif qui faisait tant défaut au PSG. Cependant, alors que le projet sportif du club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension avec le tandem Luis Campos-Christophe Galtier en tant que conseiller football et entraîneur du PSG, Wijnaldum n’aurait plus sa place au PSG et pourrait rebondir à la Roma.

Mourinho pousse, la Roma veut présenter Wijnaldum cette semaine

Ces derniers temps, il est question d’un vif intérêt de José Mourinho pour Georginio Wijnaldum. Et ce n’est pas le Corriere dello Sport qui dira le contraire. A en croire le quotidien italien, l’entraîneur de la Roma aurait la ferme volonté de boucler au plus vite l’arrivée de l’international néerlandais. Et du côté de la Roma, on espérerait pouvoir présenter Wijnaldum en tant que nouveau joueur gialorossi avant la fin de la semaine au Stadio Olimpico.

Wijnaldum est las d’attendre que son départ pour la Roma se concrétise

Du côté de Georginio Wijnaldum, la patience commencerait à manquer. Cultivant le désir de troquer la tunique du PSG pour celle de la Roma, le Néerlandais « trépignerait » d’impatience de pouvoir rejoindre le vainqueur de la Ligue Europe conférence à en croire le Corriere dello Sport . Pour ce faire, Wijnaldum aurait renoncé aux primes habituelles qu’il perçoit au PSG et serait prêt à renoncer à une bonne partie de ses revenus actuels à Paris.

La Roma ne veut pas inclure d’option d’achat obligatoire pour Wijnaldum