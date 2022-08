Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato d’Idrissa Gueye part dans tous les sens

Publié le 2 août 2022 à 12h30 par La rédaction

Figurant parmi les indésirables du PSG, Idrissa Gueye devrait quitter prochainement le Paris-Saint-Germain. La possibilité d'un retour à Everton est évoquée avec insistance pour le milieu parisien, mais le dossier commence à s’éterniser. Annoncé en Angleterre pour passer sa visite médicale puis présent à l’entraînement au Camp des Loges, le feuilleton Idrissa Gueye fait l'objet de nombreux rebondissements puisqu'en réalité, aucun accord n'a été trouvé.

Le Paris-Saint-Germain cherche toujours à dégraisser son effectif et donc à vendre ses éléments indésirables ciblés par Christophe Galtier et Luis Campos, dont fait partie Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais de 32 ans, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat au PSG a été annoncé avec insistance dans le collimateur d’Everton ces dernières heures. Et son retour semblait même presque bouclé...

Idrissa Gana Gueye’s in Merseyside in order to undergo medical tests and sign as new Everton player. Deal in place with Paris Saint-Germain, just final details to be resolved. 🚨🔵 #EFC @ElBobble Gueye has already accepted, waiting for final steps then here we go. pic.twitter.com/Lwxr8iWjh5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2022

Idrissa Gueye annoncé en Angleterre

Le journaliste italien Fabrizio Romano a annoncé sur son compte Twitter un accord entre le Paris-Saint-Germain et Everton concernant le transfert d’Idrissa Gueye. Il indiquait par ailleurs que le milieu parisien était déjà à Liverpool pour passer des tests médicaux et signer dans la foulée son nouveau contrat en tant que joueur d’Everton. Romano a précisé par la suite que Gueye avait déjà donné son accord au club anglais et attend les dernières étapes. Mais par la suite, tout a été relancé...

Aucun accord PSG-Everton pour Gueye

Le premier rebondissement de ce feuilleton Idrissa Gueye arrivait lundi, et le média Paris United a totalement plombé l’information du journaliste italien en expliquant qu’aucun accord n’avait été trouvé entre le PSG et Everton concernant le transfert d’Idrissa Gueye. Les dernières discussions entre les deux clubs dataient d'il y a déjà plusieurs jours, et leurs positions étaient d'ailleurs très éloignées. Une tendance qui a d'ailleurs rapidement été confirmée par le journaliste Saber Desfarges sur son compte Twitter .

Gueye ne s’est pas envolé à Liverpool