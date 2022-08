Foot - Mercato - OM

OM : Sanchez débarque, mais Longoria rate un autre coup en attaque

Publié le 2 août 2022 à 12h10 par Hugo Ferreira

Malgré l’arrivée de Luis Suarez, et celle d’Alexis Sanchez, qui devrait prochainement être bouclée, l’Olympique de Marseille n’a pas fini de remodeler son secteur offensif. Pablo Longoria souhaiterait attirer un nouvel attaquant capable d’empiler les buts, et cible Andrea Belotti. Cependant, l’international italien devrait plutôt s’engager en faveur de l’AS Roma, avec qui il a trouvé un accord.

Qualifié pour la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a besoin de renforts, et Pablo Longoria le sait bien. Ce dernier et sa cellule de recrutement ne chôment pas depuis le début du mercato, et 7 joueurs ont pour le moment rejoint l’effectif d’Igor Tudor. Cependant, le chantier n’est pas fini, et d’autres arrivées sont espérées, notamment en attaque, où l’OM s’est fixé un gros objectif.

L’OM aimerait recruter Belotti

Si l’Olympique de Marseille dispose déjà de nombreux joueurs dans son secteur offensif, cela ne freine pas Pablo Longoria, qui aimerait attirer un nouvel attaquant. Ainsi, la piste menant à Andrea Belotti a été activée. Libre depuis la fin de son contrat avec le Torino, l’international italien ne devrait toutefois pas rejoindre l’OM.

Belotti va signer à la Roma