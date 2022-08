Foot - Mercato - PSG

PSG : Danger pour le prochain transfert de Luis Campos

Publié le 2 août 2022 à 09h35 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 2 août 2022 à 09h40

Annoncé comme étant la prochaine recrue du PSG alors que Luis Campos et Christophe Galtier souhaitent boucler au plus vite son transfert, Renato Sanches semble promis au club de la capitale. Mais le Milan AC n’a pas abandonné l’idée de recruter le milieu de terrain portugais…

Après avoir bouclé les recrutements de Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), quel sera le prochain renfort du PSG sur ce mercato estival ? Les pistes ne manquent pas au sein du club de la capitale, qui courtise notamment du monde dans le secteur défensif avec des intérêts pour Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) et Wesley Fofana (21 ans, Leicester). Mais ce n’est pas tout…

Renato à un pas du PSG

En effet, depuis le début du mercato estival, le PSG travaille à fond sur le dossier Renato Sanches (24 ans) d’autant que Luis Campos et Christophe Galtier connaissent très bien le milieu de terrain portugais du LOSC pour l’avoir dirigé par le passé au sein du club nordiste. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG est très très proche de rafler la mise dans ce dossier et de boucler le transfert de Sanches, mais une dernière menace reste présente à l’étranger…

EXCLU @le10sport : PSG et LOSC tout proche d'un accord pour Renato Sanches !✅ Lille accepte la décision du joueur qui veut Paris et rien d'autre✅ 2 options à discuter ce week-end : Transfert ou prêt avec option✅ Sauf cataclysme, il sera Parisienhttps://t.co/R5Vvj39iT1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 23, 2022

Le Milan AC ne lâche rien

Sky Italia et la Gazzetta dello Sport annoncent ce mardi que le Milan AC fait toujours de Renato Sanches sa priorité au milieu de terrain et entretient des contacts réguliers avec Jorge Mendes, son agent. Le club rossonero pourrait accélérer sur le dossier dans les prochains jours après avoir bouclé l’arrivée de Charles De Ketelaere, et pourrait donc potentiellement plomber le mercato du PSG avec Renato Sanches.

Ça bouge pour les départs au PSG

Et en plus de la menace Milan AC, le PSG va devoir impérativement dégraisser s’il finit par boucler le transfert de Renato Sanches. Leandro Paredes et Idrissa Gueye, respectivement annoncés dans le viseur de la Juventus Turin et d’Everton, semblent les éléments du milieu de terrain les plus proches de la sortie actuellement au PSG. Ander Herrera ne sera pas non plus conservé en cas de bonne offre puisqu’il fait partie de cette fameuse liste des indésirables. Affaire à suivre…