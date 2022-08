Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato totalement relancé par… Sergio Ramos ?

Publié le 2 août 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la direction du PSG semble déterminée à recruter une pointue en défense centrale avant la fin du mercato estival, ciblant Milan Skriniar et Wesley Fofana à cet effet, la prestation de Sergio Ramos contre le FC Nantes pourrait potentiellement relancer ce dossier.

Le mercato estival est encore loin d’être terminé au PSG ! Après Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), Luis Campos va continuer son recrutement, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Renato Sanches (24 ans, LOSC) est attendu comme étant le prochain sur la liste du conseiller sportif du PSG. Mais ce n’est pas tout…

Le PSG veut se renforcer en défense

En effet, le PSG semble également déterminé à boucler un gros coup au poste de défenseur central le plus rapidement possible à en croire les pistes activées sur le mercato. Depuis le début de l’été, Campos en pince pour Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan), et L’EQUIPE a également fait état ces derniers jours d’un vif intérêt du PSG pour Wesley Fofana (21 ans, Leicester City). Le tout alors que Presnel Kimpembe a décidé de rester au PSG cet été comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité.

Un danger pour Ramos ?

Cette potentielle arrivée semble donc directement menacer Sergio Ramos. Le défenseur espagnol de 36 ans, qui a vécu une saison quasiment blanche l’an passé en raison de ses blessures à répétition après sa signature au PSG, devrait faire les frais si le recrutement de Skriniar ou Fofana devait se préciser. Mais sa prestation XXL de dimanche soir au Trophée des Champions contre le FC Nantes (4-0) a peut-être redistribué les cartes pour la fin du mercato…

PSG : Sergio Ramos revient fort après son calvaire et annonce la couleur https://t.co/cRLMBLFiSb pic.twitter.com/ZWDXV0G3yk — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

« Je retrouve mon meilleur niveau »