Foot - Mercato - PSG

Après son départ, Pochettino envoie un message fort à Al-Khelaïfi

Publié le 1 août 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Remercié au début du mois de juillet après un an et demi de bons et loyaux services au PSG, Mauricio Pochettino a tenu à rendre hommage à son ancien président, Nasser Al-Khelaïfi. Malgré son départ, le technicien argentin a tenu à saluer le travail du dirigeant qatari, également président de l'Association européenne des clubs (ECA).

L'aventure de Mauricio Pochettino au PSG a pris fin avant le début de cette nouvelle saison. Comme annoncé par le10Sport.com dès le mois de novembre, le technicien argentin ne faisait plus l'unanimité en interne. La défaite de son équipe en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid n'a fait que précipiter son départ.

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino sort du silence après son départ du projet QSI https://t.co/O1HY4E3xvT pic.twitter.com/D9rKGfBetu — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

« La seule chose que je peux dire, ce sont des mots de remerciement à mon président, à Nasser »

Mais malgré son licenciement, Mauricio Pochettino a tenu à rendre hommage à Nasser Al-Khelaïfi. « Depuis que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, j'ai toujours essayé de parler le moins possible de ce que sont les dirigeants et de respecter les hiérarchies, comme mon directeur sportif, mon président ou le propriétaire du club. Je me consacre essentiellement à l'entraînement et à la phase sportive, la seule chose que je peux dire, ce sont des mots de remerciement à mon président, à Nasser » a confié l'entraîneur du PSG.

« Je serai toujours reconnaissant d'avoir eu la chance d'entraîner le PSG »