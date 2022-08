Foot - Mercato - PSG

Pochettino vide son sac après son départ et règle ses comptes

Publié le 1 août 2022 à 18h00 par Dan Marciano

Le 5 juillet dernier, le PSG publiait un communiqué afin d'officialiser la fin de sa collaboration avec Mauricio Pochettino, arrivé dans la capitale en janvier 2021. Muet depuis son départ de France, le technicien argentin a pris la parole ce lundi pour revenir sur son passage au sein du club parisien et défendre son bilan à la tête de l'équipe.

Le dixième titre de champion de France obtenu la saison dernière n'aura donc eu aucune incidence sur l'avenir de Mauricio Pochettino. Le mal était fait depuis bien longtemps, depuis une défaite en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Fragilisé après ce résultat décevant sur la scène européenne, le technicien n'a pu sauver sa peau. Le 5 juillet dernier, le PSG publiait un communiqué pour officialiser le départ de Pochettino, remplacé depuis par Christophe Galtier. De retour à Barcelone après son passage à Paris, l'Argentin a accepté d'accorder un long entretien au média Infobae . L'occasion pour lui de revenir en longueur sur son aventure française.





Mercato - PSG : Le clin d'œil de Galtier envers Pochettino https://t.co/jpF7ttjBMY pic.twitter.com/iL6qMnLENx — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

« Tout s'est terminé assez tard »

Dans un premier temps, il est revenu sur les conditions de son départ, intervenu au début du mois de juillet. « Tout s'est terminé assez tard. Nous signions la résiliation du contrat un jour avant le début de la pré-saison, entre le 3 et le 4 juillet. Maintenant je m'adapte et je cherche à faire une analyse de tout ce qui s'est passé cet an et demi au Paris Saint Germain et, comme on dit toujours, l'expérience doit servir à progresser, à évoluer et je suis sûr que cette expérience sera très enrichissante pour nous et très utile pour l'avenir » a confié l'ancien coach de Tottenham.

« La Ligue des champions ? C'est un échec de cinquante ans, pas seulement de la saison dernière »

Malgré son échec en Ligue des champions, Pochettino a tenu à défendre son bilan à la tête du PSG. « Mon passage au PSG ? Je pense que cela a été très positif. Sur le plan sportif on a gagné la Coupe, la Super Coupe et la Ligue en un an et demi, mais bon, c'est clair que le projet du PSG c'est de gagner la Ligue des champions. En tout cas, c'est un échec de cinquante ans, pas seulement de la saison dernière, car le PSG, surtout ces dix, onze dernières années, avec l'arrivée des nouveaux propriétaires, a pour objectif de gagner la Ligue des champions. Je pense que cela va se faire parce que les ressources sont là, mais parfois il y a des facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés » a lâché le technicien.

« Dominer le championnat de France ou les compétitions nationales ne représente plus rien pour les supporters »