PSG : Énorme rebondissement pour le transfert de cet indésirable

Publié le 1 août 2022 à 17h10 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 août 2022 à 17h11

Cet été, le PSG a lancé son opération dégraissage. Le club de la capitale souhaite se débarrasser de plusieurs indésirables lors de ce mercato estival, à commencer par Georginio Wijnaldum. D’ailleurs, le Néerlandais semblait prendre la direction de l’AS Roma ces derniers jours. Mais finalement, les négociations bloqueraient autour du salaire du joueur. Et le milieu de terrain de 31 ans n’a pas l’air décidé à débloquer la situation.

En quête de nombreux renforts cet été, le PSG souhaite aussi dégraisser son effectif. Dans cette optique, Luis Campos a mis en place un loft dans lequel placer tous ses indésirables, afin de les pousser vers la sortie. A l'intérieur de ce loft, on peut y retrouver Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais n’a pas convaincu pour sa première saison en France et pourrait déjà plier bagages cet été. Et l'AS Roma de José Mourinho ne serait pas contre l'idée de le récupérer. Ces derniers jours, l’affaire semblait avancer dans le bon sens et la presse italienne annonçait que Georginio Wijnaldum était prêt à faire quelques sacrifices sur son salaire pour rejoindre les rangs de Giallorossi . Mais il n’en serait finalement rien.

Wijnaldum ne va pas faire de cadeau au PSG...

Selon les informations du Parisien , Georginio Wijnaldum ne souhaiterait pas faire de concessions sur son salaire pour faciliter son départ du côté de l’AS Roma. Les deux clubs négocieraient donc autour de la répartition des émoluments du milieu de terrain néerlandais pour son prêt, ses revenus - qui seraient supérieurs à 10M€ par an - étant assez élevés pour les finances du pensionnaire de Serie A.

... et pourrait faire capoter son transfert

Si aucun accord n’est trouvé sur ce point, le départ de Georginio Wijnaldum pourrait capoter. Jusqu’à présent, on parlait d’un prêt d’un an avec une potentielle option d’achat incluse. Mais si le salaire de l’ancien de Liverpool continue d’être un problème, l’AS Roma pourrait finir par se retirer. Affaire à suivre...