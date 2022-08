Foot - Mercato - OM

OM : Veretout a pris une grande décision pour son transfert

Publié le 1 août 2022 à 16h30 par Hugo Ferreira

Pisté par l’Olympique de Marseille dans le but de succéder à Boubacar Kamara, Jordan Veretout possède de nombreux prétendants. Mais l’international français ne rejoindra finalement pas la cité phocéenne au cours de ce mercato estival. En effet, celui-ci souhaiterait plutôt s’engager avec le Milan AC, qui devrait passer à l’offensive très prochainement.

Pablo Longoria a entamé un gros chantier lors de ce mercato estival. Le président de l’Olympique de Marseille souhaite qu’Igor Tudor ai toutes les cartes en main pour bâtir une équipe qui pourra rivaliser avec les plus grands clubs européens en Ligue des champions. Ainsi, alors que les Phocéens n’ont obtenu que peu de liquidités via les ventes de Luan Peres et Lucas Perrin, cela ne semble pas les refroidir, et une grosse recrue est attendue au milieu de terrain.

Marseille cherche le successeur de Kamara

Alors que l’Olympique de Marseille a déjà enregistré 7 arrivées, aucun élément n’est venu fortifier l’entrejeu d’Igor Tudor. Pourtant, si les Phocéens ont conservé Mattéo Guendouzi, ceux-ci doivent encore combler un gros départ. Formé au club, Boubacar Kamara a décidé de ne pas prolonger son aventure dans la cité phocéenne. Un départ incompris par un bon nombre de supporters, puisqu'il était l’une des pièces maitresses de l’effectif, et allait disputer la Ligue des champions avec l’OM. Le Français a décidé de s’engager avec Aston Villa, et Marseille doit désormais trouver son successeur. Axel Witsel, Seko Fofana, Glen Kamara ou encore Nico Gonzalez, Pablo Longoria et sa cellule de recrutement ont étudié de nombreux profils. En plus de ces joueurs, l'OM a également activé la piste menant à Jordan Veretout. Un dossier difficile à gérer.

Veretout a des prétendants

Alors qu’il était un titulaire indiscutable en début de saison, Jordan Veretout a vu son temps de jeu chuter en flèche en deuxième partie de saison. Régulièrement relégué sur le banc de touche lors des derniers matchs, l’international français pourrait être tenté à l’idée de se lancer dans une nouvelle aventure. Cependant, l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club à avoir flairé le bon coup, puisque l’Olympique Lyonnais s’intéresse également à lui, selon Il Messaggero .

Veretout veut rejoindre le Milan AC