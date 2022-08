Foot - Mercato

Skriniar, Gueye, Veretout… Toutes les infos mercato du 1er août

Publié le 1 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Gros coup de pression pour le transfert de Skriniar

Alors que le PSG en pince pour Milan Skriniar (27 ans), Luis Campos va devoir s'activer s'il souhaite recruter le défenseur central slovaque. La Gazzetta dello Sport révèle ce lundi que l’Inter Milan aurait fixé une deadline de dix jours pour le transfert de Skriniar au PSG ou vers un autre club. Pour rappel, le club italien réclamerait environ 70M€ pour la dernière année de contrat de son joueur.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Gueye tout proche d'un départ pour Everton

Selon les révélations de Fabrizio Romano, le PSG et Everton sont tout proches de conclure un accord pour un transfert d’Idrissa Gueye. Les derniers détails pourraient être réglés dans la semaine, et Frank Lampard, le coach d’Everton, est bien déterminé à faire venir le milieu de terrain sénégalais du PSG qui avait déjà porté les couleurs des Toffees entre 2016 et 2019 avant de signer au Parc des Princes.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Duel avec l'OL pour le transfert de Veretout

Ce n'est plus un secret, l'OM en pince pour Jordan Veretout mais va devoir batailler ferme dans ce dossier ! Selon Il Messaggero , l’Olympique Lyonnais aimerait également recruter l’international français. Malgré les arrivées de Johann Lepenant et Corentin Tolisso, Jean-Michel Aulas souhaite encore renforcer l'entrejeu de Peter Bosz, et s’intéresse de près à la situation du milieu de terrain français de l'AS Rome.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Leicester fait une première annonce pour Fofana

Comme révélé par L'EQUIPE dimanche, le PSG se pencherait désormais sur le profil de Wesley Fofana, le défenseur central français de Leicester. Mais dans des propos rapportés par le journaliste de la BBC Owynn Palmer-Atkin, Brendan Rodgers a clairement indiqué que l'ancien joueur de l'ASSE n'était « pas à vendre ». Luis Campos est donc prévenu.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Dénouement imminent pour Wijnaldum à l'AS Rome

Georginio Wijnaldum à l'AS Rome, ça brûle ! Le journaliste Matteo Moretto annonce que le club italien souhaite boucler l’arrivée du milieu de terrain hollandais du PSG dès ce lundi, et la cadence devrait donc s'accélérer pour l'ancien joueur de Liverpool. Pour rappel, un prêt avec une option d'achat de 10M€ est prévue pour Wijnaldum.



Pour plus d'informations, cliquez ici