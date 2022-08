Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos va-t-il prolonger Lionel Messi ?

Publié le 1 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi pourrait poursuivre son aventure à Paris après cette saison. En effet, le club emmené par Christophe Galtier aurait approché La Pulga dernièrement pour évoquer une prolongation de contrat. Mais, selon vous, Luis Campos - le conseiller football du PSG - réussira-t-il à étendre le bail de Lionel Messi ?

En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin 2021, Lionel Messi n'a pas réussi à s'entendre avec Joan Laporta pour prolonger. Contrainte de quitter le Barça, La Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur du PSG pour une durée de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023.

Le PSG a approché Lionel Messi pour lui parler d'une prolongation

Alors qu'il ne devrait pas quitter le PSG lors de ce mercato estival, Lionel Messi pourrait être transféré pour 0€ vers un nouveau club à l'issue de cette saison s'il ne prolonge pas d'ici-là. Un scénario que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos voudraient éviter. En effet, comme l'a indiqué Fabrizio Romano dans Caught Off Side , le président et le conseiller football du PSG voudraient étendre le bail de Lionel Messi. Ainsi, la direction parisienne aurait pris contact avec son attaquant argentin pour lui faire part de sa volonté de le prolonger.

Lionel Messi ne veut pas réfléchir à son avenir pour le moment

Toutefois, Lionel Messi ne serait pas pressé de parapher un nouveau bail avec le PSG. En effet, comme indiqué par Fabrizio Romano dans Caught Off Side , le numéro 30 parisien serait concentré sur sa saison 2022-2023 et ne voudrait pas réfléchir à son avenir pour le moment. D'autant qu'il ne manquerait pas d'options pour son avenir.

Un transfert au FC Barcelone, en Premier League ou en MLS pour Lionel Messi ?