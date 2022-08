Foot - Mercato - PSG

PSG, Barcelone... Les grandes révélations de Pochettino sur Messi

Publié le 1 août 2022 à 19h15 par Dan Marciano

Durant l'été 2021, le PSG avait réalisé un incroyable coup en s'attachant les services de Lionel Messi, qui, quelques jours plus tôt, avait stoppé les négociations pour une prolongation avec le FC Barcelone. Entraîneur du club parisien durant cette période, Mauricio Pochettino est revenu sur l'arrivée de son compatriote à Paris et sur son état d'esprit.

Le mercato d'été 2021 aura été marqué par l'incroyable dossier Lionel Messi. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l'international argentin n'était pas parvenu à s'entendre avec Joan Laporta, récemment élu à la présidence de la formation blaugrana . Les deux parties avaient donc décidé de stopper les négociations durant le mois d'août. Libre de rejoindre l'équipe de son choix, Messi avait répondu favorablement aux appels de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

« C'était un peu inattendu »

Entraîneur du PSG durant cette période, Mauricio Pochettino a été le premier surpris. « Oui, c'était un peu inattendu. Je pensais que ce serait difficile pour moi d'aller à Barcelone et je pensais qu'il allait finir sa carrière à Barcelone. Ce fut donc une belle surprise et je peux dire aujourd'hui maintenant que nous avons travaillé ensemble et que je l'ai vu de près » a confié le technicien au sujet de Lionel Messi, lors d'un entretien accordé à Infobae .

« Il avait été secoué après son départ de Barcelone »