Mercato - PSG : Laporta confirme pour le retour de Lionel Messi

Publié le 1 août 2022 à 15h30 par Quentin Guiton

L’été dernier, Lionel Messi quittait le FC Barcelone à contre-cœur et rejoignait le PSG. Et le bilan de sa première saison en France a été plutôt décevant. Des rumeurs sur un retour au FC Barcelone à l’issue de son contrat ont alors émergées. Et Joan Laporta ainsi que Xavi pousseraient pour le faire revenir. Le président catalan est d’ailleurs revenu sur ses propos…et les a assumés.

Il y a un an, Lionel Messi quittait son club de toujours, le FC Barcelone, en larmes. Le club catalan devait sacrifier sa légende à cause de sa situation financière. Le génie argentin avait alors pris la direction du PSG pour former un trio XXL aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Mais la première saison de Messi en France ne s’est pas passée comme prévu. L’attaquant a enchainé les prestations décevantes et surtout, il ne s’est pas vraiment habitué à sa nouvelle vie. Des échos faisaient même entendre que Barcelone lui manquait. Dès lors, des rumeurs sur un retour de Messi en Catalogne à l’issue de son contrat en 2023 ont fleuri. D’ailleurs ce ne sont pas les récentes déclarations de Joan Laporta et de Xavi qui calmeront ces rumeurs…

Le Barça étudierait bien une arrivée de Messi en interne !

Et l’hypothèse d’un retour de Lionel Messi dans son club de cœur serait prise très au sérieux du côté du FC Barcelone ! D’après le journaliste Gerard Romero, le club catalan serait en train d’étudier ce qu’un retour de Messi impliquerait au niveau de la marque « Barça » . Et le retour de l’Argentin prendrait même de l’ampleur. En effet, le septuple Ballon d’Or reçoit ces derniers jours de nombreux appels du pied, ce qui pourrait bien finir pas le faire craquer.

« Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone »

Et lors de la tournée américaine du FC Barcelone, le président Joan Laporta s'était adressé à CBS Sports et avait réitéré son envie de rapatrier Messi tout en dévoilant qu’il avait déjà un plan pour ça : « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Leo, les fans aiment Leo et je l'aime aussi. Je vais faire de mon mieux » .

