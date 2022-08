Foot - Mercato - PSG

Mauricio Pochettino sort du silence après son départ du projet QSI

Publié le 1 août 2022 à 16h45 par Dan Marciano mis à jour le 1 août 2022 à 16h52

Remplacé par Christophe Galtier durant cet intersaison, Mauricio Pochettino a pris la parole pour s'exprimer sur son aventure au PSG et faire un premier bilan. Le technicien argentin juge cette expérience assez enrichissante, même si son passage sera assurément marqué par son échec en Ligue des champions, notamment la saison dernière face au Real Madrid.

Arrivé en janvier 2021 au PSG, Mauricio Pochettino ne sera resté qu'un an et demi dans la capitale. Après une nouvelle saison jugée décevante, en raison de son parcours en Ligue des champions, le technicien argentin a été remercié par ses dirigeants. Pour la première fois depuis son départ du PSG, Pochettino a pris la parole.

« Je cherche à faire une analyse de tout ce qui s'est passé au PSG »

Lors d'un entretien accordé à Infobae , Pochettino est revenu sur son départ du PSG. « Tout s'est terminé assez tard. Nous signions la résiliation du contrat un jour avant le début de la pré-saison, entre le 3 et le 4 juillet. Maintenant je m'adapte et je cherche à faire une analyse de tout ce qui s'est passé cet an et demi au Paris Saint Germain et, comme on dit toujours, l'expérience doit servir à progresser, à évoluer et je suis sûr que cette expérience sera très enrichissante pour nous et très utile pour l'avenir » a confié l'ancien coach de Tottenham.

« Mon passage au PSG ? Je pense que cela a été très positif »