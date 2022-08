Foot - Mercato - OM

Longoria a pris une décision radicale, un joueur annonce son départ

Publié le 1 août 2022 à 20h45 par Dan Marciano mis à jour le 1 août 2022 à 21h17

En froid avec ses dirigeants depuis plusieurs mois, Alvaro Gonzalez n'est plus un joueur de l'OM. Le défenseur espagnol l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce lundi par le biais d'une vidéo destinée aux supporters marseillais. L'Equipe avait annoncé, il y a quelques jours, que les dirigeants phocéens souhaitaient rompre le contrat du joueur, désormais à la recherche d'un nouvelle équipe.

Alvaro Gonzalez n'était plus en odeur de sainteté à l'OM, notamment depuis un entretien accordé à la presse espagnole en février dernier. Le défenseur espagnol n'avait pas hésité à se plaindre de sa situation à Marseille, ce qui avait irrité Pablo Longoria. Depuis, l'ancien joueur de Villarreal était mis de côté.

Le divorce entre l'OM et Alvaro Gonzalez est officiel

Il y a quelques jours, L'Equipe annonçait que Pablo Longoria avait pris la décision de résilier le contrat d'Alvaro Gonzalez, après avoir espéré désespérément une porte de sortie pour le joueur espagnol. Dans ce dossier, un accord semble avoir été trouvé. ce lundi, Alvaro Gonzalez a publié un message sur les réseaux sociaux afin d'annoncer son départ de l'OM.

Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des supporters qui m'ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. pic.twitter.com/HzkDRxowE2 — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) August 1, 2022

« J'ai tout donné pour cet écusson et je le referais mille fois. A jamais Marseillais »