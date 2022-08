Mercato

EXCLU - Mercato : Schmeichel à l'OGC Nice, c'est bouclé !

Publié le 2 août 2022 à 09h47 par La rédaction mis à jour le 2 août 2022 à 10h15

A la recherche d'un gardien de but, l'OGC Nice va frapper fort sur le marché des transferts. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com lundi après-midi, un accord total a été trouvé pour la venue du portier danois, Kasper Schmeichel (35 ans). Tout est maintenant réglé pour son arrivée sur la Cote d'Azur.

Tout proche du but, l'OGC Nice vient de marquer l'essai. Les Aiglons viennent en effet de boucler un dossier très important du mercato estival : le poste de gardien de but. D'après les informations évoquées par le journal L'Equipe , le dossier menant à Kasper Schmeichel était en bonne voie. Ce lundi, le10sport.com a confirmé qu'un accord global a été trouvé pour que Kasper Schmeichel soit le prochain gardien de but de l'OGC Nice !

EXCLU @le10sport : Tout est bouclé pour Kasper Schmeichel à Nice !On vous donne tous les détails dans quelques minutes sur https://t.co/kK6q5fpgnp — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 1, 2022

Depuis son arrivée, Lucien Favre souhaitait la venue d'un profil d'expérience. Avec Kasper Schmeichel, il est servi. A 35 ans, cet international danois est une légende dans son pays avec 84 sélections et près de 500 matchs en Premier League. Si le profil de Steve Mandanda a un temps été étudié, le champion du monde a fini par accepter le projet rennais. Après d'intenses négociations avec Leicester et le joueur, Nice décroche donc la signature de Kasper Schmeichel. D'après nos sources, il n'y a aucune indemnité de transfert puisque Schmeichel arrive libre de tout contrat. Et le Danois ne paraphera pas un bail de trois ans, comme cela a été évoqué ces dernières heures mais un contrat de deux saisons.