Foot - Mercato - PSG

Un indésirable de Galtier met les choses au clair pour son avenir

Publié le 2 août 2022 à 08h45 par La rédaction mis à jour le 2 août 2022 à 08h53

Sous contrat avec le Paris-Saint-Germain jusqu’en 2023, Thilo Kehrer fait partie du groupe des indésirables instauré par le staff parisien. Malgré ça, l’international Allemand conserve une cote intéressante en Europe et notamment aux yeux du FC Séville. Mais il nie tout accord sur le moment pour son départ du PSG.

Placé très récemment dans la liste des indésirables du PSG mise en place par Christophe Galtier, Thilo Kehrer espère tout de même avoir une place dans la défense parisienne en dépit d'une lourde concurrence, mais son avenir semble néanmoins s'inscrire en pointillés au Parc des Princes.

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour les ventes de Luis Campos https://t.co/bPLadilkaE pic.twitter.com/dIXb8BAAC8 — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Le FC Séville intéressé par Kehrer

Après le départ de l’international français, Jules Koundé, parti au FC Barcelone, le club de Séville s’est tourné vers le défenseur allemand du PSG. Ce dernier, qui n'a plus qu'un an de contrat au Parc des Princes, pourrait donc rallier le club espagnol entraîné par Julian Lopetegui, et un accord a même récemment été évoqué pour le départ de Kehrer. Mais qu'en est-il vraiment pour le joueur du PSG ?

Kehrer refroidit Séville