PSG : Voici les exigences de cet indésirable pour son transfert

Publié le 1 août 2022 à 23h30 par Pierrick Levallet

Cherchant à dégraisser son effectif cet été, le PSG voudrait se séparer de plusieurs joueurs. Dans cette optique, Idrissa Gueye pourrait bien faire ses valises. Ces derniers jours, on parlait d’un retour à Everton. Si les discussions entre les deux clubs avanceraient pour le mieux, le Sénégalais ne devrait cependant pas faciliter la tâche à Luis Campos pour son transfert.

Lors de ce mercato estival, un grand nettoyage devrait attendre le PSG au sein de son vestiaire. Le club de la capitale souhaiterait se débarrasser de quelques joueurs pour dégraisser son effectif. Dans cette optique, plusieurs noms seraient menacés cet été, à commencer par les indésirables comme Ander Herrera, Rafinha, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa ou encore Thilo Kehrer. Mais d’autres éléments pourraient être poussés vers la sortie, comme Idrissa Gueye. Le milieu de terrain de 32 ans n’est pas indiscutable dans la capitale et pourrait s’envoler vers un autre club cet été. Ces derniers jours, il était question d’un retour à Everton. Si les négociations entre les deux équipes se dérouleraient pour le mieux, Idrissa Gueye aurait cependant fixé ses conditions pour partir.

Mercato - PSG : Ça se confirme pour le départ cet indésirable https://t.co/2qNsfHWUkE pic.twitter.com/gDiTY0T9NZ — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Gueye ne veut pas gâcher son dernier gros contrat

Selon les informations du Parisien , Idrissa Gueye ne devrait pas renoncer à sa dernière année de contrat au PSG, surtout si les portes de sortie qui lui sont proposées ne lui conviennent pas. Le Sénégalais serait prêt à se battre pour avoir du temps de jeu dans la capitale. Idrissa Gueye ne devrait accepter de partir que s’il obtient un contrat solide dans son nouveau club, d’au moins deux ou trois ans et avec un bon salaire. Le milieu de terrain de 33 ans est conscient qu’en cas de départ du PSG, son engagement avec sa nouvelle équipe constituera le dernier gros bail de sa carrière. Pour lui, il serait donc hors de question de passer à côté d'une telle occasion.

Everton a un besoin urgent au milieu de terrain

Par ailleurs, Le Parisien affirme qu’Everton aurait fait d’Idrissa Gueye sa priorité pour cet été et voudrait le rapatrier. Le pensionnaire de Premier League, ancien club du Sénégalais, aurait expressément besoin de recruter au milieu de terrain et disposerait de la capacité financière nécessaire pour boucler un transfert aux alentours des 10M€. Ce lundi, Fabrizio Romano a affirmé que les discussions entre Everton et le PSG avançaient dans le bon sens en vue d’un transfert sec, alors qu’on parlait plus d’un prêt il y a quelques jours.

Le PSG est optimiste