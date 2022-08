Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça coince pour trois indésirables de Luis Campos

Publié le 1 août 2022 à 23h00 par Hugo Ferreira

Certains joueurs n’entrent pas dans les plans de Christophe Galtier pour la prochaine saison, et le Paris Saint-Germain aimerait s’en débarrasser. Cependant, si Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou Idrissa Gueye pourraient voir leur avenir se décanter prochainement, tous les indésirables ne sont pas convoité, et la situation serait même très calme autour d’Ander Herrera, Julian Draxler et Layvin Kurzawa.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Campos est très actif afin de trouver des joueurs qui pourront renforcer l’effectif sans être des stars pour autant. Ainsi, le club de la capitale a attiré Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Cependant, un problème se pose au niveau des départs. Alors que Xavi Simons et Angel Di Maria sont partis librement, seul Alphonse Aréola a rapporté une indemnité de transfert. Ainsi le PSG espère obtenir des fonds en se débarrassant d’autres joueurs.

Mercato - PSG : Marquinhos dit tout sur la révolution de Galtier https://t.co/dHwgWF5IXy pic.twitter.com/GQU7vnDUlP — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Le PSG veut se débarrasser de certains indésirables

Le Paris Saint-Germain a bien l’intention de dégraisser lors de ce mercato estival. En effet, le club de la capitale ne possède pas une enveloppe illimitée pour son recrutement, et doit se débarrasser de certains joueurs afin de recevoir des liquidités. Cependant, il est compliqué de trouver des clubs pour chaque élément sur lesquels Christophe Galtier ne compte pas.

Trois indésirables ne sont pas convoités