Foot - Mercato - PSG

PSG : Après la résurrection de Neymar, Campos doit-il le garder ?

Publié le 2 août 2022 à 08h00 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar serait poussé vers la sortie par la direction du PSG. Mais alors qu'il ne veut pas partir cet été, le numéro 10 parisien se montre exemplaire à la fois sur le terrain et en dehors depuis la reprise. Selon vous, Luis Campos doit-il garder Neymar après sa résurrection ?

Il y a tout juste un an, Neymar a trouvé un accord avec le PSG pour prolonger son contrat. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star brésilienne s'est entendue avec sa direction pour que son bail soit étendu jusqu'au 30 juin 2027 cet été. Malgré tout, le PSG voudrait se débarrasser de Neymar dès cette fenêtre de transferts. Alors qu'il veut mettre fin au bling-bling à Paris, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de boucler le transfert de son numéro 10, surtout qu'il peine à enchainer les performances à son meilleur niveau depuis sa signature.

Neymar veut rester au PSG avec Kylian Mbappé et Lionel Messi

De son côté, Neymar ne veut en aucun cas entendre parler d'un départ et il l'a répété ce dimanche. Après la victoire du PSG lors du Trophée des Champions contre le FC Nantes (4-0), la star brésilienne a fait clairement savoir qu'elle voulait rester à Paris aux côtés de Lionel Messi et de Kylian Mbappé cet été.

La sérénité de Neymar aurait surpris le PSG

« J'espère que cette saison, on va rester comme ça, qu'on sera tous les trois et que tout va bien se passer, pour moi, pour Leo, pour Kylian. Et si on est bien tous les trois, le PSG sera bien » , a déclaré Neymar au micro de Prime Video ce dimanche soir. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le numéro 10 du PSG ne ménage pas ses efforts.

Neymar sauvé par son retour en forme au PSG ?