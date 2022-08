Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour cette pépite, Luis Campos sait à quoi s’en tenir

Publié le 2 août 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

A 19 ans, Benjamin Sesko fait actuellement les beaux jours du RB Salzbourg. Mais pour encore combien de temps ? En effet, le Slovène aurait déjà tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens, qui pourraient se livrer une terrible bataille pour s’offrir ses services. A voir maintenant quelle sera la position du club autrichien pour son crack et ce que voudra Sesko pour son avenir.

Qui va accompagner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG cette saison ? Alors que Christophe Galtier envisage de faire évoluer Neymar comme second attaquant, un renfort offensif est toujours recherché par Luis Campos. Ayant manqué le coche pour Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, partis au FC Barcelone et à West Ham, le conseiller sportif du PSG aurait d’autres noms en tête dont Benjamin Sesko, alors que le piste menant à Gonçalo Ramos de Benfica avait été évoquée dernièrement. Selon les informations de AS , le buteur du RB Salzbourg serait d’ailleurs l’un des joueurs préférés de Campos. Viendra-t-il alors épauler Kylian Mbappé au PSG ?

Mercato - PSG : Campos s’attaque à un nouveau crack pour épauler Mbappé https://t.co/09fg5M3RJy pic.twitter.com/emzGQj3fdq — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Une grosse bataille

A 19 ans, Benjamin Sesko fait déjà forte impression du côté du RB Salzbourg, où il est appelé à faire oublier Karim Adeyemi, parti au Borussia Dortmund cet été. Mais son avenir pourrait finalement s’écrire loin de l’Autriche. Il intéresserait ainsi le PSG, mais pas seulement. En effet, comme développé par le média ibérique, les plus grands clubs européens auraient déjà avancé leurs pions pour le buteur slovène. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atletico de Madrid, Chelsea, Manchester United et Liverpool seraient également sur les traces de Sesko.

Un gros choix attend Sesko

Benjamin Sesko voit donc les plus grands clubs européens être à ses pieds. Quid maintenant de l’avenir du buteur du RB Salzbourg ? A en croire AS , on devrait être fixé dans les prochains jours concernant le buteur slovène. Partira ? Ne partira pas ? Sesko devrait étudier toutes les options qui lui seront présentées, y compris celle de continuer avec le club autrichien afin de continuer à grandir et avoir du temps de jeu avant de rejoindre un grand club européen plus tard dans sa carrière. Aujourd’hui, le joueur de 19 ans est d’ailleurs sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Salzbourg.

Salzbourg n’est pas vendeur, mais…