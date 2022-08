Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos s’attaque à un nouveau crack pour épauler Mbappé

Publié le 2 août 2022 à 11h15 par Thibault Morlain

Après avoir manqué Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, le PSG se cherche toujours un attaquant sur le marché des transferts. Luis Campos travaille pour recruter un buteur et le nom de Gonçalo Ramos (Benfica) a déjà été évoqué. Mais cela ne serait pas la seule option du PSG, qui aurait également coché le nom de Benjamin Sesko, la nouvelle pépite du RB Salzbourg.

Si le PSG a fait venir Hugo Ekitike, un autre attaquant est toujours recherché cet été. L’idée de Luis Campos est de recruter un profil physique, capable de jouer en pivot afin de faire la paire avec Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. C’est en ce sens que le PSG ciblait Gianluca Scamacca et Robert Lewandowski. Deux joueurs qui ont échappé à Campos, mais ce dernier aurait d’autres pistes en attaque.

Mercato - PSG : Danger pour le prochain transfert de Luis Campos https://t.co/twCE3Hyv6W pic.twitter.com/ATscbPMijY — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Un nouveau crack au PSG ?

Et selon les informations de AS , le PSG serait notamment sur les traces de Benjamin Sesko. A 19 ans, le Slovène évolue aujourd’hui du côté du RB Salzbourg. Comme expliqué par le média ibérique, surveillant désormais la moindre pépite, le club de la capitale serait donc à l’affût pour Sesko. Ce dernier serait d’ailleurs l’un des joueurs préférés de Luis Campos.

Le nouveau Haaland ?

A 19 ans, Benjamin Sesko est annoncé comme l’un des futurs cracks du football européen. Il est d’ailleurs annoncé comme le futur Erling Braut Haaland, lui aussi passé par le RB Salzbourg il y a quelques saisons. Et sur le terrain, Sesko fait déjà preuve d’un grand sens du but. La saison dernière, il avait marqué 13 réalisations et délivré 8 passes décisives.