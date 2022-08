Foot - Mercato

Deux pistes se dégagent pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 2 août 2022 à 10h30 par Hugo Ferreira

Seulement un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait déjà faire ses valises. Le Portugais veut évoluer dans une équipe qui dispute la Ligue des champions, et cherche un point de chute. Alors qu’un départ à Naples ou à l’Atlético de Madrid sont les options les plus probables, l’attaquant devrait bien débuter la saison en Angleterre, bien qu’il souhaite clarifier son avenir dans les prochains jours.

Après 3 saisons passées à la Juventus, Cristiano Ronaldo est finalement parti lors du dernier mercato estival. En échec sur le plan européen avec les Bianconeri , l’international portugais a fait son grand retour à Manchester United, 12 ans après son départ. Et malgré ses 37 ans, CR7 a su se rendre utile en inscrivant 24 buts et délivrant 3 passes décisives en 38 rencontres. Toutefois, collectivement, les Red Devils ont connu de grosses difficultés.

Ronaldo souhaite quitter Manchester

La mauvaise saison de Manchester United pourrait entrainer de lourdes conséquences. Alors qu’ils ont terminé à la 6ème place du classement de Premier League, les Red Devils ne participeront pas à la Ligue des champions, ce qui a poussé Cristiano Ronaldo à revoir ses plans pour son avenir. A 37 ans, ce dernier souhaite toujours disputer la C1, et songerait donc à partir vers un nouveau club, qualifié pour cette compétition. Après de longues semaines de spéculations autour d’un éventuel transfert, le natif de Funchal souhaiterait désormais voir le bout du tunnel.

Ronaldo veut régler son avenir rapidement

Alors qu’il peine à trouver une porte de sortie, Cristiano Ronaldo aimerait que son avenir soit réglé au plus vite. En effet, selon les informations d’ AS , l’international portugais souhaiterait clarifier sa situation avant ce dimanche, et la première journée de championnat face à Brighton. Cependant, pour le moment, tout indique que le joueur de 37 ans débutera bien la saison avec Manchester United, bien qu’il paraisse peu probable que celui-ci débute cette rencontre de Premier League, au vu des récentes déclaration d’Erik ten Hag. Après le match amical face au Real Valladolid, le tacticien néerlandais expliquait à Sky Sports que l’attaquant a désormais besoin de beaucoup d’entrainement afin d’arriver au même niveau physique que le reste de l’équipe.

