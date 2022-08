Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos n’avait aucune chance pour Lewandowski

Publié le 2 août 2022 à 07h30 par Thibault Morlain

Après avoir tout connu au Bayern Munich, Robert Lewandowski souhaitait faire ses valises cet été. Bien qu’il avait encore un an de contrat, le Polonais était très clair et rêvait d’ailleurs. De quoi alerter de nombreux clubs. Si le FC Barcelone a donc raflé la mise pour le buteur, Chelsea et le PSG étaient également intéressés. Luis Campos rêvait d’associer Lewandowski et Kylian Mbappé, mais c’était visiblement impossible.

L’un des gros feuilletons de ce marché des transferts concernait Robert Lewandowski. Etincelant avec le Bayern Munich, le Polonais ne s’est pas caché et a publiquement exprimé ses envies d’ailleurs. Malgré la réticence des dirigeants bavarois à s’en séparer, Lewandowski était plus décidé que jamais : il voulait partir. Forcément, cela a intéressé plusieurs clubs. Le FC Barcelone recherchait un buteur de renom, tandis que Luis Campos rêvait également du gros coup Lewandowski.

Real Madrid : Lewandowski envoie déjà un message à Benzema https://t.co/wUoWXHHrGd pic.twitter.com/zhSbElhjcl — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Un duo Lewandowski-Mbappé ?

Au PSG, Luis Campos avait un incroyable projet en tête, celui d’associer Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. Alors que le club de la capitale va évoluer avec deux buteurs cette saison, l’idée est de trouver un renfort offensif avec un profil bien précis : athlétique et capable de jouer en pivot. L’option Gianluca Scamacca était ainsi à l’étude au PSG, mais le gros rêve se nommait donc Robert Lewandowski. Campos voulait sauter sur l’occasion et récupérer le Polonais qui souhaitait quitter le Bayern Munich. Alors que le PSG avait déjà connu des échecs par le passé avec Lewandowski, il faut en rajouter un autre.

« Lewandowski a refusé Chelsea et le PSG »

Malgré l’intérêt du PSG, Robert Lewandowski a donc finalement rejoint le FC Barcelone. Et pour le Polonais, il n’y avait que le club catalan qui comptait. De quoi laisser aucune chance aux autres prétendants. D’ailleurs, Fabrizio Romano avait pu expliquer concernant Lewandowski : « Zahavi et Lewandowski avaient donné leur parole à Barcelone depuis la fin du mois de février. Ils n’ont jamais rompu ce pacte. Lewandowski a refusé Chelsea et le PSG, qui voulaient faire une offre. Lewandowski voulait avoir une expérience en Liga. Il considère Barcelone comme un club extraordinaire et il a reçu de nombreux appels de la part de Xavi ».

