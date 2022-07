Foot - Mercato - Barcelone

PSG, Barcelone... Lewandowski justifie son choix

Publié le 31 juillet 2022 à 14h30 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski nourrissait des envies de départ afin d’avoir un nouveau grand défi en Europe. Sa situation a rapidement interpellé des clubs comme le PSG. Mais finalement, le Polonais a choisi de rejoindre les rangs du FC Barcelone cet été. Et la star de 33 ans a décidé de justifier son choix.

Robert Lewandowski était l’un des grands noms à agiter le mercato au mois de juin. Le Polonais avait fait savoir au Bayern Munich qu’il ne comptait pas prolonger et qu’il souhaitait partir afin d’avoir un nouveau défi en Europe. Plusieurs clubs s’étaient donc penchés sur la situation de l’attaquant de 23 ans comme le PSG. Mais finalement, c’est le FC Barcelone qui a raflé la mise. Et Robert Lewandowski a tenu à justifier son choix.

Mercato : Lewandowski a snobé le PSG, Barcelone s'enflamme pour cet énorme coup https://t.co/GF8HY6gX7D pic.twitter.com/FFoh8RniqU — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

« J'ai toujours rêvé de jouer en Liga »

« J'ai toujours rêvé de jouer en Liga. Je sais que mon séjour au Bayern Munich a été extraordinaire et je serai toujours reconnaissant envers les gars, le club, pour ce qu'ils ont fait pour moi, parce que j'ai tout gagné avec le Bayern Munich, et après avoir joué 12 ans en Bundesliga en Allemagne, je savais qu'il était temps d'essayer quelque chose de nouveau. Un nouveau défi. Je ne peux pas dire du mal de mes coéquipiers ou du club, ce que j'ai fait pour le club au cours de ces huit années pour le Bayern Munich était incroyable. Je grandis chaque saison, et je sais que décider de partir ailleurs sera plus difficile chaque année. Même maintenant, il a été très difficile de décider d'aller à Barcelone parce que je sais ce que j'ai fait, la zone de confort que j'avais déjà au Bayern Munich, mais pour moi, j'ai toujours été ouvert à quelque chose de nouveau » a d’abord expliqué Robert Lewandowski au micro d’ ESPN avant de préciser qu’il considérait les rumeurs le liant au Barça comme un signe pour son avenir. « J'ai entendu dire que le FC Barcelone voulait me faire signer, et c'était un signe que c'était peut-être le bon moment pour aller à Barcelone, pour aller en Liga. Je sais que je peux encore jouer pendant quelques années au plus haut niveau et c'est pourquoi j'ai décidé d'aller à Barcelone. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe. »

« Avec mon expérience, il est un peu plus facile de s'adapter à l'équipe »

Désormais joueur du FC Barcelone, Robert Lewandowski doit s’adapter à un nouveau club et à un nouvel effectif. « Comment se sont passés mes premiers jours à Barcelone ? Eh bien, je dois dire que je suis très heureux d'être ici, de faire partie du Barça... Cela fait 10 ou 12 jours, ici aux États-Unis, donc tout a été extrêmement rapide, mais, avec mon expérience, il est un peu plus facile de s'adapter à l'équipe, et chaque jour j'essaie de m'adapter et de m’intégrer... » a-t-il confié avant d’assurer que Xavi l’aidait beaucoup dans cette tâche.

« Xavi m'a beaucoup aidé »