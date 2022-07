Foot - Mercato - PSG

PSG : Messi, Mbappé... Neymar interpelle Campos pour le mercato

Publié le 31 juillet 2022 à 23h30 par Jules Kutos-Bertin

Après une saison difficile, Neymar aurait été placé sur la liste des transferts du PSG. L’international brésilien a répondu sur le terrain en sortant une grosse prestation lors du Trophée des Champions. Après la rencontre, l’attaquant parisien a été très clair concernant son avenir, qu’il a lié à Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Neymar peut-il retrouver son meilleur niveau ? Cette saison comme la précédente, l’international brésilien a alterné entre les performances décevantes et les blessures. Une déception immense pour les supporters du PSG qui s’attendaient à retrouver du grand Neymar. Si l’arrivée de Lionel Messi avait tout pour lui redonner un coup de boost, Neymar a passé une saison difficile et sans un Kylian Mbappé étincelant, le PSG aurait connu encore plus de difficultés.

«J'espère que cette saison, on va rester comme ça...»

Le niveau de Neymar a inquiété, à tel point que son avenir au PSG n’est pas assuré. Malgré sa prolongation l’été dernier - jusqu'au 30 juin 2027 comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - l’international brésilien aurait été placé sur la liste des transferts du PSG. Paris a besoin de vendre et de se séparer de Neymar permettrait au club de la capitale d’alléger considérablement la masse salariale. D'autant que Nasser Al-Khelaïfi veut mettre fin au bling-bling au PSG. Mais encore faut-il trouver un prétendant sérieux… Vu son salaire et l’incertitude sur son état de forme, Neymar freine les candidats. Mais de son côté, tout est très clair.

«...qu'on sera tous les trois et que tout va bien se passer»

Neymar l’a confié récemment : il veut rester au PSG. « Je veux toujours rester au club, Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi », expliquait le Brésilien lors de la tournée au Japon. Cela s’est confirmé ce dimanche sur le terrain. Lors de la victoire du PSG contre le FC Nantes (4-0) lors du Trophée des Champions, Neymar a été l’un des meilleurs. Buteur sur coup-franc, Neymar est impliqué dans trois des quatre buts du PSG. Suffisant pour mettre un terme aux rumeurs sur son avenir ?

Kombouaré à Neymar : " Tu défends maintenant ?? 🤣" #PSGFCN pic.twitter.com/1vTBlo8DkZ — Florent Deprecq (@FDeprecq) July 31, 2022

«Si on est bien Leo, Kylian et moi, le PSG sera bien»