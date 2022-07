Foot - Mercato - PSG

Galtier l'annonce, une grande décision a été prise avec Campos

Publié le 31 juillet 2022 à 21h45 par Dan Marciano mis à jour le 31 juillet 2022 à 21h59

Alors que le PSG affrontait le FC Nantes dans le cadre du Trophée des champions, Christophe Galtier s'est epxrimé sur le mercato estival. L'entraîneur parisien a confirmé que des joueurs devraient débarquer dans la capitale d'ici la fin du mercato estival, mais aussi que plusieurs éléments ne seront pas retenus cet été en cas de bonne offre.

Le PSG est entré dans une nouvelle ère. Christophe Galtier a débarqué sur le banc parisien avec des objectifs élevés. Pour l'aider à mener le club vers les sommets, Luis Campos essaie de renforcer le groupe. Depuis le début du mercato estival, Vitinha, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike ont signé avec le PSG. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, Renato Sanches est aussi attendu.

« On a pris la décision avec Luis Campos de réduire le groupe »

Mais Christophe Galtier a confirmé qu'il espérait bouclé plusieurs ventes dans les prochaines semaines. « L’effectif va encore bouger. Il y aura encore des arrivées, des départs. Mais on ne peut pas pas se retrouver avec 28 joueurs de champ lors des entraînements. On a pris la décision avec Luis Campos de réduire le groupe pour avoir plus de qualité et de concentration » a déclaré l'entraîneur du PSG dans un entretien accordé à Prime Vidéo.

Plusieurs départs attendus

Dans les prochaines semaines, plusieurs joueurs devraient être vendus. On peut citer les noms de Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Arnaud Kalimuendo, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou encore Eric Junior Dina-Ebimbe, Ce dernier figure dans le viseur de l'Eintracht Francfort selon les informations exclusives du 10Sport.com.