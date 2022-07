Mercato - PSG

Mercato - PSG : Francfort persiste et signe pour Dina-Ebimbe !

Publié le 30 juillet 2022 à 21h00 par Alexis Bernard mis à jour le 30 juillet 2022 à 21h02

Fortement intéressé par Éric Junior Dina-Ebimbe, Francfort ne lâche pas le morceau pour le milieu de terrain du PSG. Selon nos informations, le club allemand insiste très fortement pour tenter de convaincre le joueur comme le club parisien. A l’écoute des propositions, les dirigeants parisiens sont clairement ouverts à un départ du joueur de 21 ans, formé au club.

En signant Vitinha (FC Porto), le PSG a bouclé un renfort précieux pour son milieu de terrain. Et l’arrivée plus que probable de Renato Sanches (LOSC) devrait assombrir encore plus l’avenir des jeunes pousses parisiennes dans ce secteur de jeu. A commencer par Éric Junior Dina-Ebimbe, prometteur récupérateur de 21 ans, qui souhaite clairement jouer. L’idée d’un départ est plus que sur la table pour le club parisien comme du côté du joueur.

Francfort pousse

En pole position pour signer Éric Junior Dina-Ebimbe, Francfort est présent depuis plus d’un mois pour tenter de boucler un deal. Jusqu’à présent, les dirigeants allemands n’y parviennent pas. Mais selon nos informations, les discussions avancent bien ces dernières heures. Francfort pousse fort pour convaincre le PSG comme Eric Junior Dina-Ebimbe, avec l’espoir d’obtenir gain de cause rapidement. Mais attention à la concurrence anglaise…

🗣 | Dina Ebimbe à Kalimuendo après son nouveau but : “Encore toi 🧐”Belle complicité entre les 2 titis du #PSG 🌟📸 [IG/DinaJr23]pic.twitter.com/jlvSiKBAVH — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 23, 2022

Nottingham est là

Toujours selon nos sources, un autre club s’est manifesté pour Eric Junior Dina-Ebimbe. Il s’agit de Nottingham Forrest, pensionnaire de Premier League. L’écurie anglaise est également séduite par le profil du jeune parisien et aimerait lui donner sa chance. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, Francfort tient clairement la corde. Le dossier est plus proche d’aboutir en Allemagne qu’en Angleterre.



Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023, Eric Junior Dina-Ebimbe est un départ programmé pour cet été et ainsi permettre à son club de récupérer une indemnité de transfert. Luis Campos espère un montant entre 5 et 10 millions d'euros pour la pépite parisienne.