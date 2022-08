Foot - Mercato - OM

OM : Une offensive est lancée pour cet ancien de Ligue 1

Publié le 2 août 2022 à 16h00 par Thibault Morlain

Tandis qu’Alexis Sanchez doit débarquer prochainement à l’OM, Pablo Longoria pourrait encore recruter y compris en attaque. Le nom de Boulaye Dia est notamment dans les petits papiers des Phocéens. Selon nos informations, l’attaquant de Villarreal plait de Longoria, mais pas seulement. L’OGC Nice est aussi intéressé et les manoeuvres auraient débuté chez les Aiglons.

Le mercato est encore loin d’être terminé à l’OM. Avec la Ligue des Champions, Pablo Longoria veut renforcer l’effectif d’Igor Tudor en conséquence. Plusieurs joueurs ont déjà rejoint la Canebière ces dernières semaines, mais cela va encore bouger. Alexis Sanchez est notamment attendu à l’OM, mais comme le10sport.com vous l’avait révélé, Boulaye Dia est aussi dans les petits papiers des Olympiens.

Nice intéressé

Toujours selon nos informations, l’OM n’est toutefois pas seul. Le FC Nantes est dans le coup alors qu’Antoine Kombouaré est intéressé. De même, l’OGC Nice pense aussi au joueur de Villarreal, qui pourrait alors faire son retour en Ligue 1 après avoir évolué du côté de Reims.

L’offensive est lancée