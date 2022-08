Foot - PSG

PSG : Neymar fait halluciner Paris, une volte-face à prévoir ?

Publié le 1 août 2022 à 18h15 par Amadou Diawara

Alors qu'il a perdu de sa superbe au PSG, Neymar serait poussé vers la sortie par sa direction. Toutefois, la star brésilienne, qui a fait clairement savoir qu'il ne voulait pas faire ses valises cet été, est méconnaissable aujourd'hui. Etincelant sur le terrain et en dehors, Neymar a créé la surprise au PSG. Reste à savoir si cela sera suffisant pour continuer l'aventure à Paris en 2022-2023.

Comme Nasser Al-Khelaïfi l'a affirmé, il veut mettre fin au bling-bling au PSG. Dans cette optique, le président parisien chercherait à se débarrasser de Neymar. D'autant que depuis son transfert au PSG, la star brésilienne n'évolue pas du tout à son meilleur niveau et a enchainé les soucis extrasportifs.

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino sort du silence après son départ du projet QSI https://t.co/O1HY4E3xvT pic.twitter.com/D9rKGfBetu — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Le «nouveau Neymar» créé la surprise au PSG

Toutefois, Neymar ne veut en aucun cas quitter le PSG lors de ce mercato estival, et il l'a répété ce dimanche soir après la victoire lors du Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0). « J'espère que cette saison, on va rester comme ça, qu'on sera tous les trois et que tout va bien se passer, pour moi, pour Leo, pour Kylian. Et si on est bien tous les trois, le PSG sera bien » , a confié le numéro 10 du PSG au micro de Prime Video.

Neymar sauvé par son retour en forme ?