PSG : Mbappé, Neymar, Messi... L'énorme dilemme de Galtier

Publié le 1 août 2022 à 17h15 par Amadou Diawara

Tout juste arrivé au PSG, Christophe Galtier a la chance d'entrainer un très grand nombre de stars. Toutefois, le nouveau coach parisien va devoir faire des choix très difficiles, à commencer par désigner son tireur de penalties. Alors que Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont déjà fait leurs preuves dans cet exercice, Christophe Galtier n'aurait pas encore tranché entre ses stars.

Pour pallier le départ de Mauricio Pochettino, remercié, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Pour s'offrir les services du technicien français, le président du PSG a trouvé un accord avec l'OGC Nice pour boucler un transfert. Alors qu'il a disputé son premier match officiel avec le club de la capitale ce dimanche soir lors du Trophée des Champions, Christophe Galtier a déjà fait ses preuves.

Aucun tireur de penalty attitré au PSG ?

En effet, Christophe Galtier a réussi à remporter un trophée dès son premier match avec le PSG (victoire 4-0 contre le FC Nantes). Et s'il a déjà dû faire plusieurs choix forts pour mener à bien sa mission à Paris - comme dresser sa liste d'indésirables à vendre lors de ce mercato estival - Christophe Galtier n'aurait pas encore tranché pour les penalties.

Christophe Galtier compte faire un choix avant chaque match