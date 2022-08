Foot - PSG

PSG : Neymar et Lionel Messi enflamment déjà le vestiaire

Publié le 1 août 2022 à 10h00 par La rédaction mis à jour le 1 août 2022 à 10h12

Après leur belle prestation lors du Trophée des Champions, Neymar et Messi semblent avoir retrouvé leur meilleur niveau sur le terrain. Auteur d’un doublé, l’international brésilien a permis au PSG de remporter sa rencontre 4-0. Lionel Messi a également marqué, et les combinaisons trouvées entre les deux joueurs augurent du bon pour la suite de la saison.

C’était un PSG puissance 4 face au FC Nantes ce dimanche soir. À l’occasion de la rencontre du Trophée des Champions, les parisiens ont fait le job, remportant leur match 4-0 face au FC Nantes. Une prestation marquée par un doublé de Neymar, et un but de Lionel Messi. Au cours du match, l’international brésilien a bien combiné avec Messi, positionné un cran plus bas sur la feuille de match, au poste de numéro 10.

« Messi était très à l’aise »

En zone mixte à l’issue de cette rencontre, Marquinhos s’est exprimé concernant la prestation de son compatriote, et celle de Lionel Messi. « Ça s’est vu aujourd’hui. Messi était très à l’aise dans une position qu’il aime bien. Je pense que le coach a réussi à sortir le meilleur des joueurs aujourd’hui, ça s’est vu sur les performances de tout le monde, de Ney, de Messi ». Les deux amis semblent donc faire l’unanimité au sein du vestiaire du PSG, surtout avec des prestations de haut vol comme celles qu’il viennent de fournir.

Galtier également sous le charme

Par ailleurs, à l’issue de la rencontre, Christophe Galtier est lui aussi revenu sur la forme de ses 2 attaquants. Depuis son arrivée au PSG, l’ancien coach de l’OGC Nice semble avoir pris des dispositions pour mettre ses deux joueurs en confiance. « Neymar et Messi ont été très chahutés la saison dernière. Ce sont des joueurs que j’ai beaucoup observés, que je regarde, avec qui je discute de façon informelle. Il doit y avoir une dynamique de groupe, d’équipe. Pour l’instant, sur quatre ou cinq semaines de travail, les choses se sont bien déroulées. Après il faut les laisser s’exprimer. Ils ont évidemment beaucoup de talent » . Après une saison 2021-2022 compliquée, les deux joueurs devront maintenant prendre leurs responsabilités au sein du vestiaire.

« Il y a encore certaines choses à améliorer »